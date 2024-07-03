Снова ударили по Миргороду из ОТРК.

Накануне российские войска нанесли по военному аэродрому Миргород в Полтавской области ракетный удар из ОТРК «Искандер» и превратили в утиль минимум 6 Су-27. Однако на этом ВС РФ не успокоились и как минимум было еще три прилета ракет с кассетными БЧ по военной инфраструктуре аэродрома. Стоит отметить, что данные объект предполагается Украиной для принятия и базирования американских истребителей F-16, которые должны были начать прибывать в конце июня 2024-го года.

Военный аэродром около Миргорода является постоянной целью для прилетов российских дронов-камикадзе и ракет разного класса. Наравне с аэродромом в Староконстантиново, на нем предполагается размещение передаваемых западом самолетов типа F-16. Однако из-за действий российских военных, оба объекта постоянно пребывают в негодном состоянии, так как хрупкие американские истребители могут сломать стойки шасси при неправильном покрытии ВПП.

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Также в качестве запасных площадок рассматриваются аэродромы в Львовской и Киевской областях, но они находятся достаточно далеко от ЛБС, что увеличивает время подлета и соответственно время на их обнаружение и принятие ответных мер. Ранее украинская власть вовсю фантазировала про размещение передаваемых самолетов за границами Украины в Румынии или Польше, но российское руководство четко дало понять, что аэродромы с украинскими машинами будут рассматриваться ВС РФ, как законная цель.

По этой причине американцы не разрешили Киеву провернуть такой финт и ВС ВСУ спешно пытаются подготовить хоть какие-то площадки для принятия самолетов. В противном случае F-16 окажутся на Украине, но использоваться по прямому назначению не станут.