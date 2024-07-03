Разработчик eVTOL Archer официально получил стратегическое финансирование.

Компания Archer, занимающаяся разработкой летающих такси, получила новый финансовый вклад. На этот раз от Stellantis поступило 55 миллионов долларов. Эти средства пойдут на приобретение 8,3 миллиона акций компании. Это уже вторая крупная инвестиция от автопроизводителя в проект, связанный с развитием транспорта для коротких дистанций. Ранее, в прошлом году, Stellantis вложила в Archer 110 миллионов долларов.

Сейчас Archer активно работает над созданием завода в Джорджии. Этот завод сможет выпускать до 650 летающих такси каждый год. Старт производства запланирован на 2025 год, и Stellantis будет выступать в роли производителя на контрактной основе.

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Основной продукт компании на первом этапе – это четырехместный самолет под названием Midnight. Он предназначен для междугородних перелетов и оснащен системой быстрой зарядки, что позволяет сократить время между рейсами. Недавно модель успешно прошла важный этап летных испытаний, подтвердив свои возможности и надежность.

Эти инвестиции и разработки открывают новые перспективы для сферы городского транспорта, предлагая инновационное решение проблемы загруженности дорог и улучшая связь между городами.