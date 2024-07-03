Он нужен для лучшей координации долгосрочной помощи.

Западные страны продолжают поставлять украинской власти вооружения и военную технику для сопротивления российской армии. Чтобы повысить эффективность поставок, планируется посадить в Киев своего чиновника из НАТО, который будет координировать поставки в долгосрочной перспективе. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Согласно опубликованным материалом, информация про посла НАТО в Киеве появится только после саммита организации в июле этого года. При этом чиновник будет внимательно следить за поставками и правильно координировать запросы и логистику. Вполне вероятно, что таким образом США хотят снизить накал коррупции, который мешает украинской власти сосредоточиться на военных действиях. Также чиновник будет направлять украинскую власть по правильному пути для вступления страны в блок.

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«НАТО направит в Киев высокопоставленного гражданского чиновника в рамках ряда новых мер, направленных на укрепление долгосрочной поддержки Украины, о которых, как ожидается, будет объявлено на саммите в Вашингтоне на следующей неделе» - пишет издание.

Информация про направление гражданского чиновника НАТО в Киев мелькала еще в начале июня. Вполне вероятно, что в прошлом месяце согласовывались права и обязанности функционера и чем конкретно тот будет заниматься на Украине. Насколько будет эффективной работа координатора пока непонятно. Так как коррупция на Украине достигает поистине чудовищных масштабов и одному человеку вряд ли удастся ее побороть.