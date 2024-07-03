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g1tarist
В России разрабатывают дрон для охоты на дронов под названием «Воган-9СП»
Он способен развить скорость до 200 км/ч, что превосходит большую часть FPV-дронов почти в два раза.

С развитием военных технологий зона российской спецоперации насыщается более совершенными беспилотниками. Уже сейчас обе стороны используют FPV-дроны с машинным зрением, которое игнорирует системы РЭБ. По этой причине нужны более эффективные средства для борьбы с БПЛА. В частности, российская компания Red Line работает над дроном-камикадзе для истребления других дронов разного типа. Сейчас аппарат проходит испытания и возможно даже в зоне СВО, но об этом представитель фирмы умалчивает.

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Дрон получил название «Воган-9СП» и представляет собой небольшой летательный аппарат, способный развить скорость до 200 км/ч, что превосходит большую часть FPV-дронов почти в два раза. Для наведения на цель используется РЛС, которая выявляет машины оппонентов и запускает «Воган». Для пуска применяется рогатка, которая придает аппарату первоначальный импульс. Также БПЛА имеет свои системы наведения, которые используются на последнем участке полета для более точного наведения на цель.

«(...) Он с направляющей взлетает, максимально сближается с мишенью, в последние моменты наводится автоматом по своим системам ведения. Максимально близко подлетает к цели и производит подрыв боевой части, расположенной в носовой части коптера» - приводит ТАСС слова разработчиков из компании «Рэд Лайн».

Нечто похожее в прошлом году показывали иранские инженеры, также работающие над созданием дрона-защитника от дронов. В целом там также использовалась схема с подрывом аппарата в непосредственной близости от цели. Как сообщают представители Red Line они продолжают работать над улучшением аппарата и уже довели скорость отдельных машин до 250 км в час.

#новости #россия #вооружение #дрон #воган-9сп
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