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Первый электрический кабриолет класса люкс Maserati GranCabrio Folgore Tignanello уйдет с молотка
Его создали в честь 50-летнего юбилея красного вина Tignanello, которое производят в Италии.

В Италии создали первый в мире электрический кабриолет класса люкс, посвященный знаменитому красному вину Tignanello, которому в этом году исполняется 50 лет. Этот уникальный автомобиль Maserati GranCabrio Folgore Tignanello скоро будет продан на благотворительном аукционе.

14 июля в Калифорнии, на благотворительном мероприятии Festival Napa Valley's Arts for All Gala, состоится аукцион, на котором представят и продадут этот особенный автомобиль. Это событие обещает привлечь внимание любителей автомобилей и вина со всего мира.

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Марка вина Tignanello, производимого семьей Marchesi Antinori более 600 лет, славится своей историей и качеством. Эта семья передает секреты виноделия уже 26 поколениям, что делает их продукцию поистине уникальной. Такой же уникальной является и связь с Maserati, итальянским производителем автомобилей класса люкс, который также ценится за качество и дизайн.

Дизайнеры Maserati вложили душу в создание этого кабриолета, вдохновляясь искусством виноделия. Они использовали особые цвета, материалы и детали, чтобы автомобиль отражал изысканность итальянского вина Tignanello.

Что касается технических характеристик, Maserati GranCabrio Folgore Tignanello не уступает своим "братьям". Этот электромобиль обладает мощностью 616 кВт и максимальным крутящим моментом 1350 Н·м, что обеспечивает впечатляющие динамические характеристики. Его аккумулятор на 92,5 кВт·ч позволяет добиться отличной производительности и дальности поездки.

Этот автомобиль не только подчеркивает связь между традициями виноделия и автомобилестроения, но и демонстрирует возможности современных технологий в создании электромобилей. Покупка такого кабриолета станет не только приобретением уникального транспортного средства, но и вкладом в благотворительность, поддерживая искусство и культуру на мероприятии Festival Napa Valley.

#новости #авто #электрокар #maserati #автомобил #кабриолет #grancabrio
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