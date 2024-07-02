Народ как бы уже не слышит заявлений Зеленского про мир с РФ и хочет только победы.

После мирного саммита в Швейцарии, был объявлен второй тур, на который якобы хотят пригласить представителей РФ. Позже, во время своего выступления в Брюсселе, Зеленский заявил, что конфликт надо заканчивать как можно быстрее, так как Украина потеряла слишком много солдат. На прошлой неделе Зеленский такие же заявил о возможном мире с РФ, но его никто не слышит.

На фоне заявлений президента Украины, выступает Арестович (внесён в России в список террористов и экстремистов), бывший советник главы Офиса президента и внесенный в специальный список экстремист и террорист в РФ. Аналитик высказывается, что народу настолько качественно внушили, что Украина "побеждает", а Россия уже "на последнем издыхании", что жители просто отказываются слушать и не слышат слов Зеленского.

реклама

«Эшелон общественного мнения разогнан на полных парах, 120 вагонов на скорости 120 км в час, его тормознуть не может никто. И вдруг машинист говорит: «Ребята, подождите секунду, мы вообще сейчас едем совершенно в другую сторону. Пофиг на решение, что с Путиным нельзя вести переговоры — у нас до конца года будет мирное предложение и, конечно, надо заканчивать войну» - говорит экс-советник.

По мнению аналитика Зеленский действует слишком резко и без подготовки, поэтому его предложения и высказывания проходят мимо ушей публики. При этом большая часть жителей страны, особенно на западе, вообще считает, что РФ "почти не сопротивляется". Пропаганда работает очень качественно и народ не замечает, как действуют принятые законы о мобилизации.