Украина столкнулась с последствиями массовой мобилизации.

Украинская политика массовой мобилизации мужчин в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к непрогнозируемым последствиям, которые игнорировались властью. Дело в том, что бесконтрольная мобилизация привела к тотальной нехватке работников-мужчин и их дефициту на рынке труда. При этом компании, столкнувшиеся с такой проблемой, пытаются заменить мужчин на женщин, стариков и подростков.

Проблема с нехваткой рабочей силы мужского пола стала проявляться уже давно, но из-за введения в строй нового закона о тотальной мобилизации ситуация резко осложнилась. Работодатели не могут быть уверены, что их сотрудников не заберут на улице, чтобы увезти на службу. При этом военкомы не стесняются забирать людей на проходных предприятий и охотятся на призывников в местах их обитания.

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Второй проблемой нехватки рабочей силы стала поправка к закону, согласно которой работодатель должен сам вручать повестку в ТЦК сотруднику. По этой причине мужчины предпочитают увольняться, пока их начальство не выдало им повестку в военкомат. Что интересно, сотрудники ТЦК хватают даже лиц, которые работают на стратегических предприятиях и имеют право на бронь. Пока на пойманного выписывают документы о бронировании, того уже отправлять в учебку для прохождения подготовки, а попавшие туда выдаче не подлежат.

На этом фоне работодатели пытаются заменить мужчин женщинами, подростками и стариками, но дело идет плохо, так как там не только офисные сотрудники нужны, но и строители, и водители и прочие. Есть информация, что пытаются привлечь трудовых мигрантов из Средней Азии, но те не спешат ехать в страну, находящуюся в конфликте.