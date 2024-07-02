Им запретили носить форму без объяснения внятных причин.

Несмотря на декларируемую свободу, нынешняя Германия находится под плотным военным контролем американцев. В частности, там расположено много военных баз, на которых размещаются военные контингенты США. На этой неделе пришли новости, что военным пилотам ВВС США из 52-го истребительного крыла, расквартированного на военной базе Шпангдалем, запретили приходить на службу в форме. С чем связано ограничение - никто не знает, но звучат заявления про «повышенную террористическую угрозу».

Американское околовоенное издание Stars and Stripes пишет, что американским пилотам в Германии запретили ходить в военной форме за пределами базы. При этом ограничения коснулись только военнослужащих 52-го истребительного крыла. Стоит отметить, что американские военные не проживают на территории базы, а снимают или получают жилье в расположенных неподалеку немецких городах.

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Согласно некоторым источникам, близким к администрации Байдена, военным было передано предупреждение о повышенной террористической угрозе. При этом источник рассказывает, что опасность серьезная за последнее десятилетие. Одновременно в Германии также внимательно следят за потенциальными угрозами, так как в стране проходит чемпионат мира по футболу. К своим немецким коллегам присоединяются французские безопасники, которые повышают уровень террористической угрозы в связи с Олимпиадой в Париже.