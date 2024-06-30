Компания NIO сделала прорыв в области автономного вождения.

Китайская компания NIO обошла таких гигантов автоиндустрии, как BMW и Mercedes-Benz, в разработке технологий для автомобилей, которые могут ездить без помощи человека. В Германии NIO получила разрешение на испытания своих машин, которые могут управляться автоматически, без водителя. Это большой шаг вперед, ведь BMW и Mercedes только начинают использовать системы, позволяющие машине самой контролировать дорогу, но водителю все равно нужно быть внимательным, чтобы в любой момент взять ситуацию под свой контроль.

BMW недавно похвасталась, что они первые в Европе, кто может ставить на свои машины системы, где водитель может иногда не держать руль и отвлекаться. Но пока они занимаются этим, NIO уже тестирует свои автомобили, которые могут ездить сами по себе в определенных зонах. Эти машины могут стать частью общественного транспорта, что сделает перемещение из сельской местности в город более удобным и поможет сделать воздух чище, уменьшив количество личных автомобилей.

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NIO предоставила шесть электромобилей для тестов в реальных условиях городского движения. Сейчас эти машины собирают данные о дорогах и окружающей среде. Следующий шаг – это поездки с пассажирами, чтобы понять, насколько людям нравится такая новая технология.

В то время как BMW и Mercedes еще не принимают участие в государственном проекте по внедрению автономного вождения, NIO уже делает большие шаги в этом направлении. Это показывает, что китайская компания серьезно настроена стать лидером в области технологий автономного вождения.