«Платформа» станет еще одним аналогом YouTube, таким же как RuTube, VK Видео и NUUM от МТС.

В России запустили новый видеосервис, который назвали "Платформа". Это уже не первая попытка создать альтернативу популярному YouTube. До этого были RuTube, VK Видео и NUUM от компании МТС.

"Платформа" предлагает пользователям удобные функции. Здесь есть система, которая подбирает видео, интересные именно вам. А если вы сами снимаете видео, то вам пригодятся инструменты для продвижения ваших работ и анализа того, как они смотрятся у зрителей. Качество видео на "Платформе" может быть очень высоким — до 4К. Также здесь добавили субтитры на русском и английском языках, чтобы было удобнее смотреть видео из разных стран.

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Еще одна интересная фишка — это короткие видео, похожие на те, что есть в YouTube Shorts. Это значит, что можно будет смотреть и делиться небольшими забавными или интересными роликами.

Короче говоря, "Платформа" обещает стать удобным и интересным местом для всех, кто любит смотреть видео или делиться своими. Создатели сервиса постарались учесть пожелания и потребности современных пользователей интернета, добавив качественный контент, удобные инструменты для блогеров и возможность смотреть видео в отличном качестве.