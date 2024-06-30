Qualcomm признала трудности, с которыми сталкиваются производители смартфонов при обновлениях.





Многие знают, что обновление старых смартфонов до последних версий Android может быть сложной задачей. Производители, такие как Samsung и Google, уже предлагают до семи лет поддержки для некоторых устройств, но не все готовы идти на такие шаги. Раньше два года поддержки считались нормой, но теперь и это меняется.

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Одна из проблем с обновлениями – это устаревшие процессоры. Производители со временем просто прекращают их поддержку. Это делает выпуск новых обновлений для старых смартфонов просто невозможным.

Крис Патрик, один из руководителей Qualcomm, сказал, что обновления безопасности и новых версий Android – это дорого и сложно для производителей. Но он подчеркнул, что Qualcomm работает над упрощением этого процесса. Компания сотрудничает с Google и другими производителями устройств, чтобы изменить процесс работы внутренней архитектуры. По его заявлениям, это должно помочь.

Хотя Qualcomm не обещает, что все устройства будут поддерживаться семь лет, их усилия могут значительно улучшить ситуацию. Больше информации о планах компании станет известно чуть позже.

Такие обещания от Qualcomm – хорошие новости для пользователей старых версий Android. Ведь старые смартфоны смогут получать обновления чаще, что сделает их использование более безопасной затеей.