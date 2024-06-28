Аккумулятор получил девятый класс безопасности.

Компания Geely представила новинку в мире аккумуляторов - батарею Aegis. Этот аккумулятор отличается от других своей особой литий-железо-фосфатной составляющей, что делает его похожим на продукцию компании BYD. Но уникальность Aegis не только в этом. Он обладает высоким уровнем безопасности, получив девятый класс защиты. Это значит, что батарея надежна и безопасна в использовании.

Одно из главных преимуществ новой батареи Geely - ее продолжительный срок службы. Кроме того, Aegis заряжается быстрее, чем многие другие аккумуляторы, и меньше страдает от холода. Это большой плюс для тех, кто живет в регионах с холодным климатом.

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Батарея Aegis также выделяется своей компактностью. Ее емкость составляет 192 Вт⋅ч/кг, что позволяет сделать аккумуляторный блок легче и меньше по размеру. Это означает, что автомобили, в которых будет использоваться этот аккумулятор, смогут быть более легкими и, возможно, предложат больше пространства внутри.

Первым автомобилем, который получит в свое распоряжение аккумулятор Aegis, станет Geely Galaxy E5. Официальный анонс этой модели ожидается в начале августа. Уже известно, что новый электромобиль будет очень экономичным - его энергопотребление составит всего 11,9 кВт⋅ч на 100 км пути.

В общем, новая батарея Aegis от Geely обещает стать большим шагом вперед в области аккумуляторных технологий. Благодаря ее высокой безопасности, увеличенному сроку службы, скорости зарядки и компактности, она может значительно улучшить характеристики электромобилей, делая их еще более привлекательными для потребителей.