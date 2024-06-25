В ответ на это китайские нейросети сразу предложили разработчикам свои услуги на лучших условиях.

OpenAI, известная американская компания, работающая в области искусственного интеллекта, решила ограничить доступ к своим технологиям в Китае. Это решение касается API, то есть интерфейса, который позволяет разным программам общаться друг с другом. Хотя официально технологии OpenAI и так не доступны в Китае, местные стартапы нашли способы обойти эти ограничения и использовать американские разработки для создания своих продуктов.

Недавно китайские пользователи стали получать уведомления от OpenAI. В этих сообщениях говорится, что их регион не поддерживается, и с 9 июля компания начнет блокировать доступ к своему API для китайских пользователей.

реклама

В ответ на это, крупные китайские технологические компании, такие как Baidu, Alibaba Cloud и Zhipu AI, предложили местным стартапам альтернативы. Они призывают перейти на их собственные генеративные модели ИИ, которые, по их словам, не уступают по качеству американским. Эти компании даже запустили специальные программы, чтобы упростить процесс перехода на их технологии.

Zhipu AI в своем заявлении подчеркнуло, что их модель GLM полностью совместима с продуктами OpenAI и обладает высоким уровнем безопасности и простотой управления. Это предложение может стать выгодным решением для китайских стартапов, которым придется искать новые пути развития после ограничений от OpenAI.