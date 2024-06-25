Первые электромобили от Mitsubishi мы увидим уже в 2025 году.

Mitsubishi планирует вернуть две свои знаменитые модели – Lancer Sportback и Montero, но уже как электромобили. Эти автомобили были очень популярны в нулевых, и теперь Mitsubishi планирует повторить их успех, но уже в новом, более экологичном формате.

Компания уже подала документы на регистрацию новых товарных знаков для этих моделей в США. Это значит, что Mitsubishi серьезно настроена вернуть эти модели на рынок.

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Montero известен как надежный внедорожник, его продажи прекратились в Америке еще в 2006 году. А Lancer Sportback, пятидверное авто, последний раз продавалось около 14 лет назад.

Mitsubishi теперь работает вместе с Nissan, и они совместно разрабатывают новые гибридные и полностью электрические модели для американского рынка. Среди них может появиться и новый электрический Lancer Sportback. Первые электромобили от Mitsubishi мы увидим уже в 2025 году.