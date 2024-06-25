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g1tarist
Российский автомат для боевых пловцов АДС пройдет серьезную модернизацию
Ему улучшат эргономику и повысят технологичность производства.

В России продолжают работать над совершенствованием вооружения для специальных подразделений. На этот раз пришли сообщения, что предназначенный для боевых пловцов ВМФ РФ Автомат Двухсредный Специальный (АДС), разработанный тульским КБ Приборостроения, пройдет серьезную модернизацию и станет более дешевым в производстве и удобным в эксплуатации. Об этом сообщает официальный представитель госкорпорации «Ростех», правда без уточнения технических подробностей модификации.

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Автомат Двухсредный Специальный пришел на замену морально устаревшему АПС, который использовался еще с времен Советского союза. Случилось это в 2018-м году и с того времени оружие проходило обкатку в целях выяснить недостатки и «детские болезни». Теперь АДС пройдет серьезную модернизацию с учетом наработанного опыта эксплуатации и станет удобнее для операторов.

«Процессы изготовления деталей и узлов автомата станут более технологичными и менее трудоемкими» - сообщают в «Ростех».

АДС создан под стандартный российский калибр 5,45 и может вести огонь как на открытом воздухе, так и под водой. Для стрельбы в подводном режиме автомат переключается специальным флажком и начинает использовать специальные патроны 5,45х39 мм ПСП, разработанные специально для этого класса вооружения. В КБ Приборостроения собираются доработать эргономику оружия с учетом отзывов военных, а также провести процесс повышения технологичности производства деталей. Кроме того, конструкторы переработали стандартный глушитель, который станет проще и легче.

Стоит отметить, что АДС весьма компактное оружие с общей длиной, не доходящей до 70 см. Этого удалось добиться за счет применения компоновки «булл-пап». При этом у оружия имеется возможность небольшой кастомизации под левшей, когда окно для выбрасываемой гильзы переносится на другую сторону.

#ростех #автомат #адс
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