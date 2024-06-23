Это всего лишь политические игры, которые никак не повлияют на стабильность организации.

Компания Kaspersky Lab сообщила, что санкции США против некоторых её руководителей никак не повлияют на стабильную работу компании. В список санкций США попали важные люди из команды Касперского: члены совета директоров, вице-президенты и руководители подразделений. Генеральный директор и сама компания в этот список не попали. Напомним, что недавно США запретила антивирусы Касперского.

Kaspersky Lab уверена, что обвинения со стороны США несправедливы. Они говорят, что никак не связаны с правительствами и что американцы основываются на догадках и политической обстановке, а не на проверке их продуктов и работы компании.

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Эти санкции – часть большой кампании США против России и российских организаций. Раньше в Америке уже запретили продавать и распространять программы Kaspersky Lab. Это всё делается в рамках санкционной политики США против России.

Короче говоря, Kaspersky Lab говорит, что всё под контролем и санкции её не остановят. Они не согласны с обвинениями и считают, что всё это политические игры. Но важно, что компания и её основные части продолжат свою работу как обычно.