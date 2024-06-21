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g1tarist
США планирует запретить антивирусы Kaspersky Lab
Администрация Джо Байдена уже официально объявила о таких планах.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о важном решении: в США больше не смогут продавать антивирусы от известной компании Kaspersky Lab. Это решение основано на серьезных опасениях: власти США считают, что эти антивирусы могут представлять угрозу безопасности страны. Власти боятся, что через антивирусы можно украсть важную информацию, установить вредоносные программы или мешать обновлениям, которые критически важны для безопасности.

Кроме того, планируется, что Kaspersky Lab попадет в список компаний, с которыми американским компаниям будет запрещено вести дела. Новые правила начнут действовать с 29 сентября. У компаний будет 100 дней, чтобы подготовиться к таким изменениям и найти альтернативные решения. Это касается и запрета на скачивание обновлений для антивирусов Kaspersky, и перепродажи, и лицензирования их продуктов.

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Kaspersky Lab пока не комментирует эти новости. Ранее, в апреле, уже были сообщения о том, что администрация Байдена рассматривает возможность запрета на использование продуктов этой компании по причинам национальной безопасности. Евгений Касперский, глава компании, в мае говорил, что, хотя американский рынок и не является для них основным, компания стремится сохранить свое присутствие в каждом регионе.

Это не первый случай, когда возникают подозрения в отношении Kaspersky Lab в США. Еще в 2017 году Министерство внутренней безопасности США потребовало от федеральных учреждений удалить антивирусы этой компании. Тогда же, президент Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование их продуктов в государственных организациях. В компании Kaspersky Lab всегда отрицали наличие каких-либо неподобающих связей с любым правительством.

#сша #kaspersky
Источник: rbc.ru
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