Возможны удары по военным базам Британии третьими странами.

Последние несколько месяцев западные политики и военные эксперты подготавливали широкую общественность к тому факту, что оружие, поставляемое Киеву, будет использовано по старым территориям РФ. Под этим термином подразумеваются российские области, которые принадлежали РФ до марта 2014-го года. В ответ на это, российский президент Владимир Путин на недавней конференции с журналистами высказал риторическое высказывание в духе «ударов третьими странами». Высказывание получило немедленный отклик на западе, и многочисленные эксперты стали рассуждать на эту тему.

Военные эксперт и аналитик Андрей Клинцевич в своем интервью изданию «Царьград» высказал предположение, что одной из вероятных целей может быть военная база британцев на Кипре. Аналитик высказался в духе, что некая группировка может нанести туда удар, но ее никак нельзя будет связать с Россией. При этом подобный инцидент может привести к потере дорогостоящих самолетов и беспилотников, что вызовет настоящую истерику у западных политиков и военных. Ведь они сегодня считают себя в полной безопасности и уверены, что никто и никогда на такое не пойдет.

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Тут стоит отметить, что на острове Кипр в Средиземном море имеется сразу несколько потенциальных целей для удара. НАТО здесь развернуло много инфраструктуры, а британцы поставили сразу два военных аэродрома на которых размещены боевые самолеты и БПЛА разведывательного характера. При этом расстояние до Сирии составляет всего лишь жалкие по современным меркам 190 – 200 км. Также некоторые эксперты говорят про поставки противокорабельных ракет йеменским хуситам для последующего удара по западной группировке кораблей в Красном море.