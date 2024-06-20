Разработчики из студии Mojang подтвердили, что игра проходит бета-тестирование.

Довольно долго игроки ждали, когда их любимая игра выйдет на новейшую консоль от Sony. До сих пор Minecraft можно было играть на PS5 только благодаря тому, что консоль поддерживает игры от PS4.

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Эта новость стала известна благодаря усилиям датамайнеров, которые нашли информацию о версии игры для PS5 в базе данных PlayStation Network. Разработчики из Mojang не ожидали такой утечки и уже подтвердили, что работают над этой версией и даже проводят бета-тестирование.

Недавно в настройках игры для PS4 появилась функция, которая позволяла предварительно посмотреть версию для PS5. Но когда игроки попытались использовать эту функцию, они столкнулись с ошибкой. Дело в том, что возможность появилась раньше, чем планировалось, что также стало своеобразной утечкой и намеком для фанатов о скором релизе.

Пока точная дата выхода Minecraft на PS5 не объявлена. Но есть надежда, что это случится до конца года. Так что, фанаты Minecraft, готовьтесь к новым приключениям на вашей любимой консоли!