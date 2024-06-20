Запустить производство собственных моделей авто собирается дилерский холдинг «Рольф».

В России скоро может появиться новый автомобильный бренд. Эту новость сообщил генеральный директор дилерского холдинга "Рольф", Умар Кремлёв, в беседе с журналистами. Холдинг, известный своей деятельностью в автомобильной отрасли, планирует не только продавать машины, но и создать собственную модель автомобиля, а также производить колёсные диски и шины.

Умар Кремлёв поделился своими амбициями на будущее: он хочет, чтобы компания значительно расширилась, став заметным игроком не только на российском рынке, но и за его пределами. Особенно интересует руководителя выход на рынки соседних стран и расширение ассортимента продукции до полноценного производства автомобилей.

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Пока что не известно, когда именно начнётся выпуск новых автомобилей. Однако Кремлёв подчеркнул, что "Рольф" не собирается покупать готовый завод для этих целей. Вместо этого планируется построить собственное производство. Уже прошли переговоры с потенциальными партнёрами в Китае, что указывает на серьёзные намерения компании. Производственные мощности предполагается разместить в Серпухове, что находится в Московской области.

Это амбициозный проект может значительно повлиять на автомобильный рынок в России и за её пределами, предложив покупателям новые возможности и выбор. Создание собственного автомобильного бренда – большой шаг для "Рольфа", который уже давно зарекомендовал себя как один из крупнейших дилеров в стране. Теперь же компания готова выйти на новый уровень, став производителем полноценных автомобилей, шин и дисков.