Дилерская компания из ОАЭ в ближайшее время закупит первую партию российских автомобилей.

АвтоВАЗ готовится выйти на рынок ОАЭ с продажами автомобилей Lada. Скоро первые машины российского производства появятся в Дубае. Это стало возможным благодаря договоренности с местным дилером, который уже совсем скоро получит первую партию авто для тестов и оформления необходимых документов.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов поделился новостью о том, что дилерский центр в Дубае, расположенный на главной автомобильной улице, проявил заинтересованность в продаже Lada. Представитель дилера уже посетил российский завод и заключил соглашение о сотрудничестве.

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Однако перед началом продаж необходимо выполнить ряд условий. Автомобили должны пройти сертификацию в соответствии с местными требованиями безопасности. Соколов отметил, что процесс сертификации займет некоторое время, так как требования к безопасности в разных странах достаточно строгие. После изменения владельца АвтоВАЗа (ранее компания принадлежала Renault) и обновления электронной системы автомобилей, необходимо получить новые сертификаты.

Какие именно модели Lada будут продаваться в ОАЭ, пока не уточняется, но предполагается, что сертификацию пройдут все автомобили бренда, включая новинки.

Одной из последних разработок АвтоВАЗа является Lada Iskra, представленная на ПМЭФ-2024. Этот автомобиль, стоимость которого ожидается в пределах 1-1,2 млн рублей, должен выйти в массовое производство в 2025 году. Это может стать одним из ключевых предложений компании на новом рынке.

Таким образом, АвтоВАЗ активно расширяет географию присутствия, включая страны Ближнего Востока. А вход на рынок ОАЭ открывает перед российским автопроизводителем новые перспективы и возможности.