Учитывалось мнение как россиян так и западных автолюбителей

В мире автомобилей появилась новость, которая вызвала неоднозначную реакцию как в России, так и за рубежом. Речь идет о премьере новой модели от АвтоВАЗа - Lada Iskra. Это первая за последние семь лет полностью новая модель от российского автопроизводителя, и она уже успела стать темой для обсуждений.

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Западные СМИ и эксперты отмечают, что новая Lada Iskra является интересным добавлением к автомобильному рынку, но не без своих недостатков. Особое внимание привлекает факт, что основой для "Искры" послужила платформа CMF-B от Renault Group, которая была адаптирована АвтоВАЗом под собственные нужды. Некоторые эксперты и комментаторы утверждают, что в основе новинки лежат чертежи румынской Dacia Logan, что вызывает споры о оригинальности разработки.

Однако больше всего критики получили двигатели и трансмиссии новой модели. Под капотом Lada Iskra окажутся 1,6-литровые двигатели мощностью 90 и 106 л.с., что многим показалось устаревшим решением. Западные аналоги предлагают более современные и экономичные моторы, что делает российскую новинку менее привлекательной для европейского покупателя.

В России же больше всего дискуссий вызвала цена новой модели. Ожидается, что Lada Iskra займет нишу между Lada Granta и Lada Vesta, но ее стоимость будет ближе к последней. Предварительная цена новинки составит от 1 до 1,2 млн рублей, что вызвало недовольство среди потенциальных покупателей. Многие считают, что за такие деньги можно найти более интересные предложения на рынке подержанных автомобилей.

Несмотря на смешанные отзывы, Lada Iskra, безусловно, является значимым событием для российского автопрома. Это попытка АвтоВАЗа предложить рынку современный автомобиль, который мог бы конкурировать не только на внутреннем, но и на международном уровне. Однако успех модели будет зависеть от множества факторов, включая реакцию покупателей на цену и технические характеристики автомобиля.

Как будет принята новинка на рынке, покажет только время.









