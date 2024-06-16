А также, по его словам, участники не понимают своих целей и ролей на мероприятии.

В Швейцарии прошел саммит, на который собрались представители 100 стран, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Основой для диалога стала "формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским осенью 2022 года. На встрече внимание уделили вопросам ядерной и продовольственной безопасности, обмену военнопленными и возвращению украинских детей, вывезенных в Россию.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, критически высказался о саммите, назвав его "сюрреализмом и позором". По его словам, участники не понимают своих целей и ролей на мероприятии и "прожигают деньги налогоплательщиков" на саммите.

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Россия не была приглашена на конференцию, что, по мнению Владимира Зеленского, должно было предотвратить ее срыв. Президент Украины обещал передать Москве результаты обсуждений, надеясь на завершение конфликта на следующем саммите.

С другой стороны, Россия отказывается от переговоров на основе "формулы мира" Зеленского, предлагая собственные условия, включая признание новых территориальных границ и нейтральный статус Украины. Эти предложения были отвергнуты украинской стороной как "ультиматум".

Саммит вызвал разные реакции среди участников и наблюдателей, подчеркивая сложность поиска общего решения для мирного урегулирования конфликта на Украине. Многие страны, например, Пакистан, не поехали на этот саммит, потому что там не будет России.