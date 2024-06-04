Правительство страны придерживается нейтралитета по отношению к СВО ВС РФ.

Мирный саммит в Швейцарии, ради которого Зеленский приказал удерживать Часов Яр до последнего украинца, лишился еще одного участника. На этот раз, вслед за Китаем и Бразилией, решение отменить туда поездку приняло пакистанское правительство, которое заявило о нейтралитете в российско-украинском вопросе. Об этом сообщает издание Pakistan Today, которое ссылается на свои источники в недрах чиновничьего аппарата страны.

Как заявили в Исламабаде, Российская Федерация не приглашена на саммит, что говорит о том, что все приглашенные туда страны автоматически поддерживают Украину. Пакистан придерживается нейтральной позиции по поводу событий на востоке «свободной и независимой» и поэтому принял решение туда не отправляться, так как это может нарушить статус нейтральной страны в глазах стран Большого юга. К тому же нынешние правительство исламского государства придерживается четкого вектора в политике, который идет в фарватере Китайской Народной Республики, которая имеет большое влияние в стране.

реклама

Кроме того, Пакистан не хочет портить отношения с Россией с которой идет какая-никакая, но торговля. В том числе и энергоресурсами, которые требуются буквально всем. Заявление Пакистана все больше превращает сборище в Швейцарии в очередной саммит по поддержке Украины, на котором будут решать вопросы военного характера, а не искать способ урегулировать возникший конфликт. Как ранее писала немецкая пресса, в Швейцарии все соберутся решить вопрос с зерном, защитой атомных объектов и сколько выделить помощи Украине.