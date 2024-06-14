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g1tarist
За эту ночь российские силы ПВО сбили 70 дронов над Ростовской областью
Еще 17 сбили над другими регионами.

В ночь на 14 июня 2024г над Ростовской областью было сбито рекордное количество дронов - 70 штук. Это стало одной из крупнейших атак с участием БПЛА на регион. Кроме Ростовской области, беспилотники также атаковали и другие регионы: над Курской и Воронежской областями сбили по 6 дронов, над Белгородской и Волгоградской - по 2 БПЛА, а над Крымом - 1.

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В результате этого налёта БПЛА в Ростовской области возникли проблемы с электричеством в нескольких населенных пунктах. В Воронежской области беспилотник зацепил резервуар на нефтебазе, который не используется, и, к счастью, обошлось без пожара и жертв.

Это не первый случай, когда Ростовская область сталкивается с подобными атаками. В марте над регионом был уничтожен 41 беспилотный летательный аппарат, в результате чего был ранен сотрудник МЧС. В мае 2 дрона влетели в топливную базу, вызвав взрывы, а в начале июня из-за атаки беспилотника произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Также, 7 июня были уничтожены 3 ракеты, направлявшиеся в Ростовскую область. Эти события подчеркивают напряженную обстановку в регионе и высокую активность ПВО в отражении атак беспилотников и ракет.

#сво #всу #пво
Источник: rbc.ru
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