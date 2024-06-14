Google выбрала для тестирования Бразилию из-за большого количества телефонных краж.

В Бразилии стартовали тесты новой функции для Android-смартфонов, которая поможет бороться с кражами. Эту новость сообщил известный ресурс The Verge. Выбор Бразилии для тестирования не случаен: в стране довольно высок уровень преступности, и кражи гаджетов там – не редкость. Теперь жители Бразилии могут стать первыми, кто проверит на себе, как работает новая защита.

Особенностью функции является использование искусственного интеллекта. Эта технология позволяет смартфону "понимать", когда его пытаются украсть – например, если устройство внезапно начинают перемещать с необычной скоростью или пытаются использовать в незнакомой Wi-Fi сети. Таким образом, ваш телефон сможет определить, что его пытаются украсть, и, возможно, как-то на это отреагировать.

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Эта функция была представлена на мероприятии Google I/O 2024, где также анонсировали другие новшества для повышения безопасности и конфиденциальности в будущей версии Android 15. Пока что не совсем ясно, когда именно эта функция станет доступна всем пользователям Android, но уже сейчас она вызывает большой интерес.

Такие инновации могут существенно улучшить защиту личных данных и физическую безопасность смартфонов, что особенно актуально в условиях высокого уровня краж. Пользователи, принимающие участие в бета-тестировании, получат возможность первыми оценить эффективность новой функции и внести свой вклад в развитие технологий безопасности.