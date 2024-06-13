Если бы атака удалась - без интернета остался бы целый регион.

МТС пережила, наверное, самую жесткую атаку в этом году. Сразу из 5 стран к сети оператора было направлено агрессивное внимание. В хакерской атаке участвовали: Китай, Турция, Испания, Польша и Эквадор. Атакующие использовали 20 тысяч устройств, целясь в более чем 500 IP-адресов оператора. Мощность атаки достигла 207 гигабит в секунду, что является огромным показателем. По заявлениям специалистов, на определенных этапах мощность могла увеличиваться до нескольких терабит.

Несмотря на продолжительность атаки порядка 2 часов, команде специалистов из МТС удалось успешно справиться с угрозой. Система защиты от DDoS-атак «МТС RED» отреагировала на инцидент за считанные минуты. Эксперты компании отметили, что атака была нацелена на маршрутизатор, что могло привести к серьезным проблемам с доступом в интернет для многих пользователей.

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Дмитрий Монахов, один из руководителей направления Anti-DDoS в «МТС RED», подчеркнул, что последние атаки становятся более продуманными. Организаторы используют свои навыки в области сетевых технологий, для того чтобы увеличить эффективность своих действий, делая акцент на объеме и интенсивности нападений.

Таким образом, МТС столкнулась с серьезным испытанием, с которым достойно справилась. Эта ситуация показала важность и эффективность систем защиты от подобного рода угроз.