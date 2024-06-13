Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

В Госдуму поступил новый законопроект, который призван бороться с мошенничеством при использовании сим-карт. Теперь каждый, кто оформляет на себя новую сим-карту, будет получать уведомление. Это позволит людям вовремя заметить, если кто-то пытается оформить номер на их имя без их ведома, и остановить этот процесс.

реклама

Также вводятся новые правила для иностранцев, которые хотят купить сим-карту в России. Теперь они должны будут лично прийти в салон связи, где при покупке сим-карты будет занесен уникальный код их телефона. К тому же, одному человеку нельзя будет оформить более десяти номеров.

Особое внимание уделяется биометрической идентификации. Иностранцы должны будут предоставить свои биометрические данные при покупке сим-карты. Уже имеющиеся абоненты с иностранным гражданством должны будут переоформить свои договоры до 1 марта 2025 года. За нарушение этих новых правил предусмотрены административные штрафы.

Эти меры, по словам авторов законопроекта, направлены на усиление антитеррористической безопасности и защиту граждан от мошенников, использующих мобильную связь для своих преступных целей.

Минцифры уже предложило, чтобы иностранцы и лица без гражданства могли приобретать сим-карты только через биометрическую идентификацию и только в официальных точках продаж. Также предлагается ввести штрафы до 2 млн рублей для компаний, нарушающих эти требования, и от 100 до 200 тыс. рублей для должностных лиц.

Эти изменения направлены на создание более безопасной и контролируемой среды использования мобильной связи в России, снижение рисков мошенничества и укрепление общественной безопасности.