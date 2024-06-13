Он предполагает, что у жителей Украины может возникнуть желание отомстить.

Украина неожиданно для себя столкнулась с проблемами и последствиями принятия ужесточенного закона о мобилизации. А все дело в том, что согласно этому закону в руки сотрудников ТЦК (военкоматов) попали серьезные полномочия, которыми те пользуются для набора рекрутов. Проблема в том, что их методы очень сильно не нравятся простым жителям Украины, которые чувствуют их на себе и не желают попадать под «уличную мобилизацию». Ситуация приводит к тому, что граждане банально начинают давать отпор сотрудникам ТЦК.

На эту ситуацию обратили внимание в Верховной раде Украины и там начались разговоры об уменьшении прав сотрудников ТЦК, чтобы те не переходили определенных граней. Пока непонятно куда именно повернуться рассуждения политиков, но приходят слухи о создании гражданской организации, которая и займется раздачей повесток в военкоматы.

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На этом фоне появилось заявление политолога Бондаренко, который резко осудил современные методы набора мобилизованных и предупредил власти о том, что такой рекрут не способен достойно защищать свою страну. По мнению эксперта, принудительно мобилизованный солдат может разозлиться и отомстить ВСУ и стране самым неожиданным образом. При этом такого «мстителя» сложно выявить, так как принудительно мобилизованных в настоящее время очень много.

«Такая мобилизация не даст серьёзных результатов. Это метод запугивания граждан и лишь формальный подход к формированию армии. Если человека мобилизовали насильно, то он не мотивирован для ведения боевых действий. Он может отомстить. Например, сдаться в плен в первом же бою, оставить позиции» - высказывается политолог.