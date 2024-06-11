Бумаги QIWI подорожали на 9,8% после сделки с Т-банком.

Это событие привлекло внимание инвесторов и аналитиков. Акции компании QIWI, известной своей деятельностью в сфере платежных систем, показали резкий рост на Московской бирже. Причиной этому стало объявление о покупке Т-банком (ранее известным как "Тинькофф") контрольного пакета одной из факторинговых компаний, входящих в состав QIWI.

С утра цена на депозитарные расписки QIWI взлетела на 9,81%, достигнув отметки в 183,6 рубля за штуку. Однако к середине дня рост немного замедлился, и цена акций установилась на уровне 174 рублей.

реклама

Интерес к акциям компании возрос после новостей о том, что Т-банк приобретет 51% акций в компаниях группы ROWI, включая "РОВИ Факторинг Плюс" и "РОВИ Технологии", которые принадлежат QIWI. Сделка, как ожидается, будет закрыта после одобрения Федеральной антимонопольной службой. Подробности финансовых условий пока не разглашаются.

Важно отметить, что на Московской бирже торгуются депозитарные расписки QIWI plc, которая является международной структурой и фактически не управляет российским бизнесом QIWI после продажи российских активов. Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка в феврале за нарушение законодательства и проведение рискованных операций.

QIWI, зарегистрированная на Кипре, также присутствует на американской бирже NASDAQ. В феврале 2022 года торги акциями компании в США были приостановлены. В ответ на это, компания объявила о разделении своего бизнеса на российский и международный. Это нужно было для того, чтобы сохранить свои позиции на бирже NASDAQ.