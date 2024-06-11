Стороны уже подписали соответствующее соглашение.

Т-банк, ранее известный как "Тинькофф", приобретает контрольный пакет в двух компаниях, принадлежащих холдингу QIWI. Это решение позволит банку расширить свои услуги для малого и среднего бизнеса, добавив в свой арсенал факторинг, то есть финансирование под уступку прав требования. Сделка касается компаний "РОВИ Факторинг Плюс" и "РОВИ Технологии", в которых Т-банк приобретает 51% акций.

Этот шаг является важным не только для Т-банка, но и для QIWI, поскольку позволяет последней рассчитаться по своим долговым обязательствам. Ранее QIWI столкнулась с проблемами после отзыва лицензии у Киви Банка, что поставило под угрозу выплаты по облигациям на сумму 8 млрд рублей. Продажа факторингового бизнеса стала одним из способов решения финансовых трудностей.

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Соглашение между сторонами уже подписано, и сделка ожидает одобрения от Федеральной антимонопольной службы. Представители Т-банка подчеркивают, что команда ROWI сохранит свою автономию и продолжит развивать бизнес в рамках новой структуры.

Стоит отметить, что QIWI уже использовала акции этих компаний в качестве залога для "Тинькофф", что указывает на доверительные отношения между двумя финансовыми структурами. По словам представителей QIWI, продажа ROWI была логичным шагом, учитывая текущие обстоятельства, и позволит компании сосредоточиться на развитии других направлений своего бизнеса.

Для Т-банка приобретение факторингового бизнеса открывает новые возможности. Факторинг позволит малому и среднему бизнесу быстрее получать деньги за свои товары и услуги, не дожидаясь окончания всех расчетов, что сделает их финансовое положение более стабильным.

Оставшиеся 49% акций компаний ROWI принадлежат их руководителям, что гарантирует сохранение опытной команды и продолжение успешной работы в рамках новой структуры. Это сотрудничество обещает быть взаимовыгодным как для банка, так и для его клиентов, предоставляя последним более широкий спектр финансовых инструментов для развития их бизнеса.