Что будет с деньгами россиян и можно ли их вернуть.

Вчера утром стало известно, что Центральный банк России отозвал лицензию у банковской системы Qiwi, которая была популярна среди россиян. Связано это с систематическими нарушениями законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Как итог, деньги россиян оказались заморожены и средства банковской системы, занимающей 89-е место по величине активов в России, недоступны для вывода. Агентство по страхованию вкладов уже прокомментировало ситуацию, отметив, что вкладчики смогут в течение нескольких лет, через судебные процессы вернуть часть своих денег, однако общая стоимость активов оценили всего в 4,6 миллиарда рублей, хотя в год через платёжные сервисы Qiwi проходило порядка 1,9 триллиона рублей.

реклама

Российский регулятор подчёркивает, что банковская система Qiwi не играла особой роли в российской экономике, а её деятельность характеризовалась вовлечением в проведение рисковых операций, в том числе по обеспечению расчётов в теневом бизнесе, переводе средств в пользу криптообменников, нелегальных казино, букмекерских контор. Утверждается, что компания неоднократно получала предупреждения, но никаких мер по снижению рисков предпринято не было.

Что касается застрахованных средств вкладчиков, то россияне смогут претендовать на компенсацию, которая составит не более 1,4 миллиона рублей на человека. Общая сумма выплат при этом не превысит застрахованных 4,6 миллиарда рублей.