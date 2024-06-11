Без участия обеих стран, Украины и России, и их готовности к серьезному диалогу, сложно ожидать прекращения военных действий.

Бывший премьер Японии Юкио Хатояма высказал мнение, что конференция по Украине, которая состоится в Швейцарии, не сможет претендовать на звание мирной. Причина в том, что на ней будет представлена только одна сторона конфликта. Хатояма подчеркнул, что без участия обеих стран, Украины и России, и их готовности к серьезному диалогу, сложно ожидать прекращения военных действий.

Этот саммит, запланированный на 15-16 июня в городе Бюргеншток, Швейцария, вызвал много обсуждений. На него пригласили делегации из 160 стран, но Россия и Китай в их число не вошли. В МИД Швейцарии объяснили, что участие России на данном этапе не предусмотрено.

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Юкио Хатояма, занимавший пост премьер-министра Японии с 2009 по 2010 год, выразил сомнение в возможности достижения мира без участия всех заинтересованных сторон.

Саммит привлек внимание многих стран. На данный момент зарегистрировались 90 государств и организаций, половина из которых из Европы. В то же время, некоторые страны, включая Китай, Саудовскую Аравию и Бразилию, решили не отправлять свои делегации.

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил свое участие в саммите. Он планирует посетить конференцию после участия в саммите G7 в Италии.

В Кремле же считают предстоящую конференцию малоперспективной для решения конфликта, учитывая отсутствие России среди участников.