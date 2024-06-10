Всё для повышения рождаемости.

В Токио взялись за решение проблемы низкой рождаемости в городе, и их ответ — необычное приложение для знакомств. Но это не просто очередной сервис для поиска второй половинки. Власти хотят, чтобы люди искали здесь не просто встречи для развлечения, а серьезные отношения с целью создания семьи. И чтобы убедиться в серьезности намерений, пользователям придется подписать специальное обещание.

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На разработку и запуск этого приложения токийские власти выделили целых 500 миллионов йен (это около $4,5 миллиона) на два года — 2023 и 2024. Обещают, что сервис заработает уже этим летом.

Чтобы зарегистрироваться, нужно будет доказать, что ты свободен или свободна — предоставить документ о неженатом/незамужнем статусе. Потом заполнить анкету, где указать всё, что может быть важно для будущего партнера — от роста до уровня образования. Но это еще не все. После анкеты на вас ждет интервью с модераторами приложения. И только после всего этого, подписав документ о намерениях искать партнера для создания семьи, вы получите доступ к сервису.

Токийские власти говорят, что их цель — создать безопасное и надежное место для знакомств, где каждый сможет найти себе пару для жизни.

Это довольно интересный шаг, учитывая, что в мире уже существует множество приложений для знакомств. Например, Tinder недавно улучшил систему проверки личности и добавил функцию, позволяющую делиться информацией о свиданиях. А в России Яндекс работает над созданием собственного сервиса для знакомств, а в Санкт-Петербургском университете разработали сайт, который анализирует голосовые сообщения и подбирает подходящего собеседника по характеру. Но подход Токио выделяется своей ориентированностью на создание семьи и строгими правилами регистрации.