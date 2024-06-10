Потому что в прошлом году южнокорейские компании доминировали на рынке памяти HBM.

Южнокорейские компании ведут на рынке памяти нового поколения, известного как HBM, который используется в самых современных технологиях. Компания SK hynix занимает первое место с долей в 53%, а Samsung Electronics следует за ней с 38%. Эксперты прогнозируют, что к 2029 году рынок HBM вырастет с 141 миллиарда до $377 миллиардов.

В связи с таким ростом и важностью для экономики, правительство Южной Кореи решило поддержать производителей этой важной продукции. Это решение было принято на фоне того, что экспорт полупроводников играет ключевую роль в экономике страны. Власти планируют помочь местным компаниям, производящим оборудование и материалы для HBM, чтобы укрепить их позиции на мировом рынке и обеспечить стабильность поставок.

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Однако есть проблема: современные методы создания HBM требуют оборудования, которое сейчас поставляется из Японии и Австрии. Чтобы изменить эту ситуацию, Южная Корея хочет развивать собственное производство такого оборудования. Это потребует больших затрат на исследования и разработки, поэтому государственные субсидии будут очень кстати.

Кроме того, предлагается расширить список приоритетных направлений развития промышленности, включив в него производство контроллеров для силовой электроники. Эти компоненты важны для автомобильной промышленности, которая, наряду с производством полупроводников, является ключевой для экономики Южной Кореи.

Таким образом, Южная Корея делает ставку на поддержку и развитие своих технологических мощностей в области производства полупроводников, чтобы сохранить и укрепить свои лидирующие позиции на мировом рынке.