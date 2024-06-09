На официальной страницей компании в социальной сети Х появился тизер, предвещающий скорый анонс нового смартфона.

Компания HTC, известная своими инновациями в мире смартфонов, сделала громкое объявление о своем возвращении на рынок. В социальной сети X появилось сообщение от HTC с заинтриговывающим тизером нового устройства, которое обещают показать всему миру 12 июня. Сопровождаемое интересными хэштегами #ALLFORU и #HTC, этот пост уже вызвал большой интерес среди поклонников бренда.

HTC - это компания с долгой историей. Она вошла в историю мобильной индустрии в 2008 году, выпустив HTC Dream - первый телефон на Android. Этот смартфон был особенным: у него был выдвижной экран и настоящая клавиатура. В то время это было настоящее новшество.

реклама

Несколько лет HTC была на пике популярности благодаря таким моделям, как HTC One M7 и M8. Но со временем компания начала терять свои позиции из-за конкуренции с такими технологическими гигантами, как Samsung и Apple. В 2018 году HTC решила продать большую часть своего бизнеса по производству смартфонов компании Google за 1,1 миллиарда долларов, чтобы сосредоточиться на разработке технологий виртуальной реальности под брендом Vive.

Теперь, спустя годы, HTC решает снова заявить о себе в мире смартфонов. Это возвращение вызывает большой интерес, ведь HTC известна своими инновациями и качеством. Многие ждут, сможет ли компания снова удивить рынок и вернуть себе позиции среди лидера.