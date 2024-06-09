Обвинил компанию в таком нарушении бывший сотрудник.

Бывший работник крупной американской компании Amazon, Чарльз Форрест, обратился в суд с обвинением в адрес своего бывшего работодателя. Он утверждает, что Amazon нарушил санкции Великобритании. Буд-то компания предоставила Российской Федерации доступ к своей технологии распознавания лиц.

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Эта технология известна как Amazon Rekognition. Эту информацию раскрыло издание Financial Times.

Форрест, который ранее работал в отделе Amazon Web Services, был уволен из компании. Он подал иск в Лондоне, заявив, что его увольнение было несправедливым. По его словам, причиной стало то, что забеспокоился по поводу того, что делает Amazon, в том числе предоставления доступа к технологии российской компании через посредника в Нидерландах в 2020 году.

В ответ на эти обвинения Amazon заявил, что они не соответствуют действительности и будут оспорены в судебном порядке. Представитель Amazon объяснил, что увольнение Форреста было вызвано нарушением трудовой дисциплины. Ко всему прочему, включая неисполнение рабочих обязанностей и пропуски рабочих встреч. Amazon также подчеркнула, что доступ к технологии распознавания лиц никому в России не предоставлялся. Компания может это подтвердить соответствующими отчетами по выставленным счетам.

Этот случай привлек внимание общественности и вызвал дискуссии о соблюдении международных санкций и этических стандартов ведения бизнеса крупными технологическими компаниями.