Сервис создает видео на базе введенного ему текста.

В Китае появился новый сервис, который как волшебник, превращает текст в видео! Этот сервис называется Kling AI, и его создатели - компания Kuaishou, которая занимается короткими видео и является главным соперником Douyin (это как TikTok, только для Китая).

Что интересно, Kling AI умеет делать видео, если вы просто напишете, что хотите на нем видеть. Похожую штуку уже придумали в Америке - сервис от OpenAI Sora, но китайцы не отстают и тоже хотят быть впереди планеты всей в области искусственного интеллекта.

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Сейчас Kling AI может сделать двухминутное видео в хорошем качестве (1080p) и в разных форматах. В рекламе этого сервиса можно увидеть, как из текста оживают разные истории: китайский мальчик ест чизбургер, белый кот управляет машиной, а ребенок катается на велосипеде по саду.

Но не только Kuaishou работает над такими чудесами. В Китае много умных голов, которые тоже хотят создавать видео при помощи искусственного интеллекта. Например, стартап Shengshu Technology вместе с Университетом Цинхуа разработали свой ИИ-генератор видео под названием Vidu. А компания Zhipu AI тоже анонсировала, что скоро покажет свой проект в этой же области.

Так что, кажется, будущее, где компьютеры будут создавать видео по нашим мыслям и словам, уже не за горами!