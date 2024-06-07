Вероятно, использовали баллистические ракеты Искандер-М.

Вооруженные силы Российской Федерации в целях профилактики и снижения боевого потенциала украинской армии продолжают наносить ракетные и дроновые удары по тыловым районам Украины. На этот раз приходят сообщения с Днепропетровщины, которая стала целью ночного удара ВС РФ и как утверждают украинские источники по объектам в области прилетели сразу две ракеты из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Кроме того, приходят известия про использование 18 дронов модели «Герань», которые упорно именуются в украинских СМИ «Шахедами».

Что интересно, представители ВС ВСУ никак не рассказывают про эффективность работы сил ПВО, как это было еще в начале года, когда они сбивали вообще все, что только летело. В этот раз ракеты достигли своих целей, но украинская сторона не сообщает какие именно объекты пострадали. Однако они все-таки не смогли отказать себе в удовольствие и написали, что сбили все ударные дроны «Герань», кроме одного. Мол, только один из них достиг чего-то там и «хлопнул». Но эта информация конфликтует с данными из самой области, где опять слышаться рассказы про прилеты в тот или иной инфраструктурный объект военного и энергетического назначения.

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Глава Днепропетровской администрации Лысак поделился данными, что по области есть повреждения инфраструктуры, которые пытаются устранить. В частности, были прилеты по Никопольскому району и непосредственно городу. Причем, как утверждает украинский чиновник удары наносились не только дронами, но и артиллерийскими снарядами. Про повреждения непосредственно в Днепропетровске (пока еще Днепр), никакой информация нет. Хотя в ту сторону прилетало буквально пару дней назад, но и те удары украинские военные никак не прокомментировали.