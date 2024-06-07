Китайские власти говорят что они здесь не причем.

У украинской армии есть интересная привычка фотографировать своих бойцов, чьи изображения потом выкладываются в сеть. Тем самым пытаются поднять моральный дух армии и народа, а также сподвигнуть потенциальных рекрутов на вступление в ряды ВСУ. На одной из таких фотографий внимательные пользователи Интернета обнаружили, что бойцы вооружены китайскими гранатометами Тип-62, что немедленно подняло вал вопросов о поддержке Китаем Украины в обход договорённостей с Российской Федерацией.

Вызвавшая интерес фотография показывает бойца 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который держит в руках гранатомет Type 62. Официальные власти КНР немедленно среагировали на все поползновения в их сторону и сказали, что не имеют никакого отношения к этим поставкам. При этом как именно попали китайские гранатометы на Украину отследить весьма просто, так как их поставляют американцы. Американцы в свою очередь получают их с иранских судов, которые идут в Йемен и снабжают оружием хуситов.

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Все дело в том, что иранские власти снабжают группировку «Ансар Алла» по морю, используя небольшие грузовые корабли. Их, корабли, частенько перехватывают патрулирующие моря американцы и изымают полезный груз. После чего неликвидное оружие переправляется на Украину в качестве жеста доброй воли и военной помощи, в частности. Иран в свою очередь сам производит эти гранатометы или закупает их у КНР.

Стоит отметить, что с самого начала СВО украинская армия снабжается по принципу «вот тебе боже, что нам не гоже». Это приводит к тому, что тыловики ВСУ сходят с ума пытаясь наладить логистику для снабжения подразделений. Дело доходит до того, что в составе одной бригады могут использовать советские и натовские калибры.