Постепенно берут село, лежащее на пути к Прогрессу и важному транспортному узлу.

В настоящий момент, одним из самых активных участков линии боевого соприкосновения остается Авдеевское направление. Здесь в районе Очеретино российские войска продвигаются в разных направлениях и, как отмечается в прессе, весьма успешно. В частности, Нетайлово уже взято под контроль и действия ведутся в Карловке. Имеется продвижение и в север – северо-западном направлении в селе Новоалександровки, которая постепенно берется под контроль ВС РФ.

Как сообщают источники российские подразделения действуют в самом селе и его окрестностях и уже вошли в юго-восточную часть Новоалександровки. Интерес на этом направлении вызывает не сама деревня, а лежащий за ней населенный пункт Прогресс, который располагается на важном пересечении железной и автомобильной дороги. Этот транспортный узел используется ВСУ для переброски подкреплений и снабжения войск в этом районе. При этом ВС РФ необходимо занять не только саму Новоалександровку, но и высоты, которые идут к югу от Прогресса. Это позволит лучше контролировать местность и провести относительно безопасный штурм транспортного узла, так как он стоит в низменности.

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Продвижение российских войск на этом участке отмечают не только российские источники, но и украинские медиаресурсы. Там также пишут, что ВС РФ продвинулись почти на 1 км. вглубь территории и заняли за последние дни более 3,5 квадратных километров. Командование ВСУ продолжает перебрасывать в район Очеретино все больше резервов, но вынуждено их распылять, так как имеются и другие участки ЛБС, требующие пристального внимания.