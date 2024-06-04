ROBLOX набирает популярность уже и в бизнесе.

Недавно в Roblox появился горнолыжный курорт "Роза Хутор", а теперь и IKEA делает необычный шаг в мире онлайн-шопинга и гейминга, объявив о наборе 10 сотрудников для работы в своем уникальном виртуальном магазине на платформе Roblox. Сотрудникам предстоит заниматься консультацией клиентов по выбору мебели прямо внутри игры. Это значит, что игроки смогут выбрать мебель для своего реального дома, находясь онлайн в ROBLOX.

Особенностью этой работы является то, что после того как клиент сделает выбор и оформит заказ в игре, выбранная мебель будет доставлена ему на дом в реальном мире. А самое интересное, что за свою работу сотрудники будут получать реальную зарплату. IKEA предлагает оплату в размере €14,8 в час, что примерно равняется 230 тысячам российских рублей в месяц. Это открывает новые возможности для любителей игр и тех, кто интересуется дизайном интерьера, предлагая уникальный способ заработка и участия в инновационном проекте.

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Таким образом, IKEA не только расширяет границы традиционного ритейла, внедряясь в виртуальный мир, но и предоставляет игрокам уникальный шанс стать частью своей команды, помогая другим выбирать мебель в игровой форме. Это демонстрирует новый уровень взаимодействия между брендами и потребителями, а также открывает новые горизонты для заработка и развлечения в современном цифровом мире.