Игра выходит в год 10-летия Зимних Олимпийских Игр в Сочи.

Любители горнолыжного курорта "Роза Хутор" теперь могут наслаждаться его красотами не выходя из дома. В честь 10-летия Зимних Олимпийских Игр в Сочи, "Роза Хутор" и компания "Интеррос" запустили уникальную игровую карту в мире Roblox. Это позволяет поклонникам курорта исследовать его заснеженные склоны и красивейшие уголки онлайн.

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В игре вы найдете все самые известные места "Розы Хутор": от Роза Долины до Горной Олимпийской деревни и, конечно, Роза Пика. А для тех, кто мечтает о море, есть возможность мгновенно телепортироваться на берег Черного моря. Все начинается в самом сердце курорта, на центральной площади, где виртуальный горнолыжный сезон не заканчивается никогда.

Игроков ждут захватывающие приключения: от катания на лыжах и сноуборде до прыжков по речным льдинам на горной реке Мзымта. За выполнение заданий и победы в мини-играх вы будете зарабатывать игровые монеты, которые здесь называют "розиксы". Самый удачливый игрок, собравший 5 миллионов "розиксов", получит настоящий сертификат на выходные для двоих на "Роза Хутор"!

Этот проект "Роза Хутор" и "Интерроса" – это не просто игра. Это новый способ взаимодействия с молодежной аудиторией, которая ценит активный образ жизни и спорт. Игра в Roblox стирает границы между реальным и виртуальным мирами, приглашая новое поколение гостей открыть для себя красоту и возможности одного из крупнейших горнолыжных курортов России.