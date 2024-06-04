Владельцам автомобилей Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX 500d и LX 600 следует обратиться в сервисные центры.

В России объявлен отзыв 3864 автомобилей марок Toyota и Lexus, купленных с 30 сентября 2021 года. Это касается моделей Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX 500d и LX 600. Причина отзыва - проблемы с трансмиссией, которые могут привести к непредвиденным ситуациям на дороге.

Отзывная кампания началась после того, как 31 мая Росстандарт получил план действий от официального представителя Toyota в России. Проблема заключается в том, что при переключении трансмиссии в нейтральное положение и снятии давления с поршня сцепления, тормозные муфты не отключаются сразу. Это означает, что часть мощности двигателя все еще может передаваться на колеса, даже когда автомобиль должен стоять на месте. Если машина не зафиксирована ручным тормозом на ровной поверхности, она может самопроизвольно начать движение, создавая риск аварийной ситуации.

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Чтобы исправить эту проблему, в рамках отзывной кампании будет проведено перепрограммирование блока управления автоматической коробкой передач (ЭБУ АКПП) на затронутых автомобилях. Владельцам этих автомобилей следует обратиться в сервисные центры для проведения необходимых работ. Это поможет избежать возможных неудобств и обеспечит безопасность водителей и пассажиров.