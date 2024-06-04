АвтоВАЗ предоставил количество продаж автомобилей в обновленном отчете.

АВТОВАЗ поделился свежими новостями о своих успехах. В прошлом месяце компания продала 40 813 автомобилей. Это на 70,7% больше, чем год назад. Такие цифры говорят о том, что автомобили Lada становятся всё более популярными.

Особенно выделяется модель Lada Vesta. В мае продажи этих автомобилей достигли рекорда - 15 009 штук. Это самый высокий результат с тех пор, как Vesta появилась на рынке в 2015 году. За первые пять месяцев этого года было продано уже 51 768 таких автомобилей.

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Но самой продаваемой моделью остаётся Lada Granta. В мае её выбрали 18 023 покупателя, что на 5,8% больше, чем в прошлом году. С начала года продано 82 219 автомобилей, и это немного лучше, чем было в прошлом году.

Также стоит отметить внедорожник Niva Legend. В мае его продажи выросли на 10,7% и составили 3 261 автомобиль. С начала года продано уже 19 870 таких автомобилей, что на 43,2% больше, чем в прошлом году. Ещё одна модель - Niva Travel - тоже показывает хорошие результаты. В мае продано 3 919 этих автомобилей, а за пять месяцев - 21 372.

В общем, с начала года в России продано 177 927 автомобилей Lada. Это на 53,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Эти цифры говорят о том, что автомобили Lada продолжают завоёвывать рынок и находить всё больше поклонников.