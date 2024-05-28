На данный момент Париж и Киев договариваются о размещении около трехсот военных.

В мае 2024-го года президент Украины Владимир Зеленский обратился к западу с просьбой отправки в страну инструкторов для подготовки бойцов ВСУ. Представители западных стран на это отреагировали крайне негативно, французское правительство пошло на уступки. Это вылилось в подписание Сырским документа, согласно которому французские инструктора прибудут на территорию Украины ближе к концу лета. Однако, вероятно, в реальности дела обстоят немного иначе и западные инструкторы уже в стране.

Украинский телеграмм-канал «Резидент» сообщает, ссылаясь на собственные источники в Генштабе, что все действия вокруг иностранцев лишь отвлекающий маневр. На самом деле небольшая группа французских инструкторов прибыла на Украину в начале мая и уже приступала к своим обязанностям в Одессе и Львове. При этом официальная власть рассказывает про прибытие 300 специалистов только ближе к концу лет текущего года. Вполне вероятно, что инструкторов прислала не только Франция, но и другие западные страны, но официальных подтверждений этой информации нет.

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«Наш источник в Генштабе рассказал, что военные из Франции уже месяц находятся во Львове и Одессе, где проводят подготовку украинских солдат. Сейчас это небольшой контингент инструкторов, но в июне ожидается прибытие трехсот военных, которые будут работать в пяти областях страны» - пишет «Резидент».

Стоит отметить тот факт, что на Украине с самого начала СВО присутствовали иностранные военные специалисты, которых называли «советниками». Однако именно эти «советники» занимались обслуживанием и управлением сложных западных оружейных систем типа ЗРК «Патриот» или РСЗО HIMARS, так как столь ценную технику никто не хотел доверять простым украинским парням.