Причем у каждой страны будет своё подразделение для проверки фактов.

В последней бета-версии популярного мессенджера Telegram для Android обнаружили новую функцию, которая поможет проверять правдивость информации. Это стало известно благодаря публикации в телеграм-канале "Код Дурова".

Нововведение называется Fact Check, или "Проверка фактов". Суть его в том, что Telegram начнет сотрудничать с специализированными агентствами, задача которых – проверять достоверность информации. Так, если в сообщении будет содержаться сомнительная информация, к нему добавят пояснение от экспертов.

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Особенностью этой функции является то, что правительства разных стран смогут выбирать агентства, которые будут проверять информацию в Telegram. Это значит, что пользователи смогут видеть, какое именно агентство провело проверку, делая процесс максимально открытым и прозрачным.

Однако обычные пользователи не получат возможности влиять на то, какая информация будет проверяться и какие пояснения будут добавлены. Это задача исключительно для выбранных агентств.

Таким образом, Telegram делает еще один шаг к тому, чтобы пользователи могли легко отличать правдивую информацию от фейков. Это важно в наше время, когда в интернете много недостоверных данных.