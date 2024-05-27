Чат-бот Copilot для Telegram работает на технологиях искусственного интеллекта.

Microsoft запустила новинку для пользователей Telegram – чат-бота Copilot, который работает на искусственном интеллекте. Этот бот – настоящий помощник в мессенджере, способный выполнять разные задачи и отвечать на вопросы. Чтобы начать с ним работу, достаточно перейти по специальной ссылке и зарегистрироваться, подтвердив свой номер телефона.

Copilot устанавливает определённые правила: за день можно отправить ему не более 30 запросов. Если превысить этот лимит, придётся подождать следующего дня, чтобы продолжить общение.

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Что умеет этот чат-бот? Он может стать вашим персональным киногидом, подбирая фильмы и сериалы на основе последних трендов и отзывов. Для программистов Copilot окажется настоящей находкой, ведь он способен находить ошибки в коде и предлагать способы их исправления.

Microsoft предложила пользователям Telegram уникальный инструмент, который делает повседневные задачи проще и интереснее.