Беспилотники Bayraktar TB2 показали высокую эффективность.

Польша продолжает закупки современного вооружения «для обороны от России». Так днях пришла новость, что ВВС Польши получили четвертую и последнюю на данный момент партию турецких штурмовых беспилотников «Байрактар» TB2, которые получили широкую известность в 2020-м году во время очередного витка армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Эту партию ВВС страны получили 16 мая 2024-го года на базе в Мирославле и состоит она из 6 БПЛА, комплекта запасных частей, вооружения и мобильных центров управления.

Минобороны Польши сообщило о том, что контракт с турками был закрыт после передачи последней 4-й партии беспилотников. Всего польская армия получила 24 аппарата с сопутствующими расходниками, гарантиями на 2 года и технологиями по обслуживанию и ремонту двигателей, электронных и оптических систем. Точная сумма контракта не уточняется, но его заключал еще предыдущий министр обороны Блащак, который заявлял, что дроны отлично показали себя на Украине и будут использованы против российской армии в случае "ее вторжения" на территорию Польши. Что интересно, аппараты пришли в Польшу еще в апреле нынешнего года, но поляки устроили им полноценные испытания, хотя машины уже проходили их в Турции.

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Стоит отметить, что турецкие БПЛА «Байрактар» TB2 показали себя в зоне СВО не с самой лучшей стороны, так как их быстро выявляла и сбивала российская ПВО. При этом украинские медиаресурсы рассказывали про эти аппараты самые фантастические сказки и какое-то время «Байрактары» стали очередным чудо-оружием победы. Однако сегодня их вообще не видно в зоне СВО, но несмотря на это в украинском правительстве до сих пор ходят разговоры о постройке завода по производству «Байрактаров». Якобы уже к 2025-му году завод будет введен в эксплуатацию и вот тогда они всем покажут.