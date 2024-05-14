Патент на изобретение получила Военная академия имени генерала армии А. В. Хрулёва.

Российская Спецоперация на Украине показала эффективность беспилотных летательных аппаратов, которые могут наносить удары по неожиданным целям и имеющих высокую мобильность. Средства противодействия БПЛА начали разрабатывать с момента начала операции и изыскания порой приводили к неожиданным решениям. В частности, Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва показала разработанный её специалистами выстрел для подствольного гранатомета, который предназначен для борьбы с малыми дронами на поле боя.

Специалисты академии долгое время работали над своим проектом и в результате показали гранатометный выстрел для классических российских подствольников. Граната не представляет из себя ничего экстраординарного, но имеет возможность дистанционного подрыва и более плотный веер разлета осколков. Как утверждают конструкторы эти выстрелом могут пользоваться все бойцы, которых обучали эксплуатировать подствольные гранатометы типа ГП-25, ГП-30 и ГП-34.

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«(...) в настоящее время практически отсутствуют простые в использовании индивидуальные средства, позволяющие без длительной предварительной подготовки каждому военнослужащему эффективно бороться с БПЛА как при подготовке, так и в ходе боя» - пишет у себя ТАСС со ссылкой на академию.

Стоит отметить, что данное изобретение уже запатентовано академией, но более подробной информации пока не имеется. При этом это не первая попытка создания подобного боеприпаса в России и ранее подобное изделие разработали и проверили в Военной академии РВСН имени Петра Великого. Граната имела большое количество готовых осколков и также подрывалась дистанционного при приближении к цели.